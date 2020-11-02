Rezvani выпустит шестиколесный внедорожник Hercules

Компания Rezvani частично рассекретила будущий пикап Hercules 6×6. Новинку окрестили «богом всех пикапов».
Как стало известно MMR, базовым агрегатом для пикапа станет 289-сильный атмосферный двигатель V6 объемом 3,6 литра (352 Нм). Также будут версии с V8 производительностью 507 и 1014 «лошадей».
Модель Hercules, как и Tank, будет построена на основе серийного внедорожника Jeep Wrangler.
Дизайн модели скорее всего будет выполнен в том же экстравагантном стиле, что и внешность Rezvani Tank:
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