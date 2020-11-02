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В сети рассекретили новый водородный автомобиль Toyota (фото)

В сети рассекретили новый водородный автомобиль Toyota (фото)

Компания Toyota Motor показала журналистам образцы водородного седана Mirai второго поколения.

Обновленная модель Mirai оснащена силовой установкой на топливных элементах. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питает тяговые электромоторы. Мощность силовой установки Mirai II составляет 128 кВт (174 лошадиных силы), то есть на 16 кВт (22 лошадиных силы) больше, чем у предшественника.

Обновленный седан построен на заднеприводной платформе TNGA GA-L, которая также, например, используется для купе Lexus LC и седана Lexus LS.

Длина, ширина и высота новинки составляют 4975, 1885 и 1470 миллиметров (мм) соответственно, колесная база – 2920 мм.

Количество мест увеличено с 4-х до 5-ти. Другие подробности о новинке будут раскрыты после ее официального дебюта в декабре.

По материалам MMR
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