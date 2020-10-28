Банки за неделю выдали доступных кредитов на 600 миллионов

С момента старта Программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 5114 займов на общую сумму в 12.171 миллиарда гривен.

Об этом пишет Минфин

Из них 8.802 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2.357 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1.011 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 267 кредитов на общую сумму в 600 миллионов гривен.

57% (342 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию ранее выданных кредитов. 16,5% (97 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 26,5% (159 миллиона гривен).

Инфографика Минфина