Банки за неделю выдали доступных кредитов на 600 миллионов

С момента старта Программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 5114 займов на общую сумму в 12.171 миллиарда гривен.
Об этом пишет Минфин
Из них 8.802 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2.357 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1.011 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 267 кредитов на общую сумму в 600 миллионов гривен.
57% (342 миллиона гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию ранее выданных кредитов. 16,5% (97 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 26,5% (159 миллиона гривен).
Инфографика Минфина
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