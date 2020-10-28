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Межбанк: этот день оказался нестандартным на валютном рынке

Межбанк: этот день оказался нестандартным на валютном рынке

Первый рабочий день ноября оказался во многом нестандартным на валютном рынке.

Во-первых – рост курса последних дней “напугал” клиентов и заставил их достаточно быстро подвести итоги прошлого отчетного периода и не особо раскачиваясь уже зажить заботами этого месяца.

Во-вторых, по факту, уже к 11 часам практически все крупные игроки определились со своими задачами на сегодня и вышли на межбанк. Это добавило давления на гривну уже ближе к полудню и заставило Нацбанк дважды выходить на торги с продажей доллара. Причем в определенный период ему в этом “помогал” Ощадбанк,а затем как минимум двумя траншами продаж доллара – Укргазбанк. Но даже эти вливания не привели к полной остановке роста котировок и к концу сессии межбанк оставался в состоянии превышения спроса над предложением.

В-третьих, среди покупателей валюты были замечены как местные импортеры нефтепродуктов и крупные ритейлерские сети, так и нерезиденты, которые “по-тихому” пытались покупать валюту небольшими порциями. Но наш рынок настолько узок и малообъемен, что сделать это без лишнего внимания иностранцам не удалось.

В-четвертых – на внешних рынках “поставщиком нервотрепок” оставалась пара евро/доллар и к концу дня евро стоил 1,1630 доллара. В сочетании со скачками курса доллара на нашем межбанке это приводило к росту колебаний курса евро относительно гривны. За день евро вырос с 33,15/33,17 до 33,28/33,29 гривен.

Ход торгов:

Несмотря на фактор начала месяца – большинство клиентов уже к 11 часам активно присутствовали на рынке. Спрос превышал предложение. С утренних 28,51/28,53 гривен доллар подорожал до 28,535/28,55 к 11:00 и до 28,555/28,57 гривен к 12:00. Ближе к 11 часам на торгах уже появлялся Нацбанк и продал порядка $20-25 млн в формате запроса по лучшему курсу. Несмотря на помощь ему в этом вопросе и Ощадбанка – спрос все равно превышал предложение. К обеду курс дорос до 28,59/28,6050 гривен и пошел выше. НБУ вышел во второй раз и продал за обед порядка $50 млн по 28,61.

К 15 часам курс вырос до 28,6050/28,62 гривен и благодаря уже стараниям Укргазбанка (он тоже вышел с продажей) – курс удалось удержать в пределах 28,61/28,625 гривен за доллар до конца сессии.

Главные события 2 ноября на межбанке:
1. Доллар вырос с утренних 28,51/28,53 до 28,61/28,625 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк дважды выходил на рынок с продажей валюты. В первый раз – в формате запроса лучшего курса, во второй – продавал валюту по 28,61 гривен. Всего по оценкам участников торгов продал порядка $70-75 млн.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,5594 гривен, а официальный на 3 ноября установлен на отметке 28,5827 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,60 / 28,62
евро – 33,30 / 33,32

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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