Еще одна европейская страна отказалась от сотрудничества с китайской Huawei

Правительство Румынии отказалось от сотрудничества с китайской компанией Huawei в рамках развертывания в стране сетей 5G.

Премьер-министр Людовик Орбан заявил, что технологии компании не отвечают условиям безопасности, чтобы участвовать в государственной программе.

Ранее посол США в Румынии Адриан Цукерман в ряде СМИ опубликовал статью, в которой он обрушивается с резкими нападками на Китай и китайскую компанию Huawei, выступает против приобретения Румынией у этой компании технологии 5G.

“Huawei – это ошибочный выбор. Нации не должны доверять безопасность своих граждан компании, обвиняемой в краже интеллектуальной собственности, заговорах, кибернетическом мошенничестве, банковском мошенничестве, нечестных сделках или потому что она помогала Ирану избежать санкций, призванных не позволить этой стране финансировать терроризм. Румыния должна учитывать свою безопасность, свои союзы, свою историю и с кем она хочет заниматься бизнесом”, – говорилось в статье.

Европейские правительства в последнее время пересматривают роль китайских компаний в построении сетей 5G. Соединенные Штаты заявили, что китайское оборудование представляют угрозу безопасности, потому что, среди прочего, китайские компании и граждане по закону обязаны помогать государству в сборе разведывательной информации.

15 стран ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией по технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых башен.

Согласно целями блока, до конца 2020 года первые башни 5G должны появиться крайней мере в одном большом городе каждой из стран-членов. Невыполнение этого требования будет считаться нарушением законодательства.

14 июля правительство Великобритании запретило Huawei заниматься развитием сетей 5G на территории страны. Местным компаниям с 2021 года будет запрещено закупать оборудование у китайской компании, которая до сих пор была основным поставщиком.