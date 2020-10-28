Очередной объект "Укрспирта" приватизировали за рекордную сумму

Шестой объект “Укрспирта” “ушел с молотка” за цену, почти втрое выше стартовой. Госпредприятие на Львовщине приобрело ООО “Финанс-Сервис плюс”.
Об этом сообщает Фонд госимущества.
Суходольское место проведения деятельности (МПД) приватизировали за более чем 60 миллионов гривен, тогда как стартовая цена лота составляла 21,7 миллиона гривен. В аукционе приняли участие 4 компании.
Официально процедура приватизации будет завершена после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.
Основным видом деятельности нового владельца госпредприятия отмечается оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства.
В целом Фонд госимущества привлек более 268 миллионов гривен благодаря приватизации объектов “Украспирта” – на сегодня это 6 объектов недвижимости.
Ранее инвесторов нашли Немировское, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.
Сообщалось, что за 9 месяцев текущего года “Укрспирт” получил на 63,4% больше чистой прибыли, чем за соответствующий период 2019 года.
Накануне не состоялся аукцион по продаже Хоростковского спиртзавода, его выставят на повторный аукцион со снижением стартовой цены.
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