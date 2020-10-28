Ryanair за полгода потеряла более €400 миллионов из-за пандемии

Международный лоукостер Ryanair заявил о 226 млн евро убытков во втором квартале этого года из-за пандемии коронавируса, убытках за первое полугодие – 411 млн евро.

Об этом сообщает dpa.

В целом, по словам гендиректора компании Майкла о’Лири, за первое полугодие компания понесла убытки на сумму в 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

О’Лири также считает, что в этом году лишь 38 млн пассажиров воспользуются услугами ирландского лоукостера, однако добавил, что сейчас очень трудно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мер, которые правительства принимают для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что за второй квартал прошлого года Ryanair получила рекордную прибыль в 910 млн евро.