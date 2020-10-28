Ryanair за полгода потеряла более €400 миллионов из-за пандемии

Международный лоукостер Ryanair заявил о 226 млн евро убытков во втором квартале этого года из-за пандемии коронавируса, убытках за первое полугодие – 411 млн евро.
Об этом сообщает dpa.
В целом, по словам гендиректора компании Майкла о’Лири, за первое полугодие компания понесла убытки на сумму в 411 млн евро из-за резкого падения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
О’Лири также считает, что в этом году лишь 38 млн пассажиров воспользуются услугами ирландского лоукостера, однако добавил, что сейчас очень трудно дать четкий прогноз из-за непредсказуемости ситуации на фоне пандемии и мер, которые правительства принимают для борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что за второй квартал прошлого года Ryanair получила рекордную прибыль в 910 млн евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7% (инфографика)11 ч. назад - 1763 12
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов10 ч. назад - 2439 10
Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехатьВчера, 13:16 - 3914 7
Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенников3 ч. назад - 717 6
Милованов назвал отрасли, где мы можем привлечь больше всего инвестиций3 ч. назад - 240 3
Как заказать поверку счетчиковВчера, 20:10 - 2925
Как в Европе: ФГВФЛ рассказал о планах повысить гарантированную сумму возмещения вкладов10 ч. назад - 2439 10
Антирекорд гривны: что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 2108 1
Пользуются ли украинцы субсидией (опрос)12 ч. назад - 1910
Украинцев предлагают оформлять на работу по-новому - СМИ7 ч. назад - 1809 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)9 ч. назад - 330
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 785 3
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 683
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1059
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 861