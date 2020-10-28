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Укрпочта запустила программу чартерных рейсов доставки в США

Укрпочта запустила программу чартерных рейсов доставки в США

30 октября в Борисполе Укрпочта в партнерстве с авиакомпаниями Авиалинии Антонова и Windrose Airlines отправила в США первый самолет Ан-124 «Руслан», который уже приземлился в Нью-Йорке.

В следующие месяцы компания в партнерстве с авиакомпанией Windrose Airlines будет еженедельно запускать самолеты различной конфигурации в соответствии с потребностями украинских экспортеров.

Это должно обеспечить бесперебойную доставку экспортных отправлений в США в период закрытых границ и отмененных авиарейсов.

США – это одна из ключевых стран для украинских экспортеров. Укрпочта обеспечивает доставку отправлений за границу с рядом авиапартнеров: МАУ, Turkish Airlines, Silk Way West Airlines, LOT. Новая чартерная программа Укрпочты позволяет еженедельно, без транзитных стран, то есть быстро и качественно, отправлять почтовые отправления в США несмотря на их объемы.

Также она нивелирует проблемы со сроками доставки, вызванными увеличением стоимости и отменой авиарейсов. Первая отправка самолетом Ан-124 «Руслан» с грузовой емкостью 650 кв. м дала возможность Укрпочте прислать 125 тыс. единиц почтовых отправлений украинского малого и среднего бизнеса (140 млн грн в денежном эквиваленте) одной погрузкой.

По материалам Finance.UA
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