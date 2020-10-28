Кто рассматривал решение в КСУ: исследование YouControl

Пятнадцать судей Конституционного Суда Украины рассматривали решение по делу 124/2020(393/20). Одиннадцать проголосовали “за”, а четыре – “против”. Согласно этому решению, положения Закона Украины “О предотвращении коррупции”, касающиеся электронных деклараций госслужащих, признаны неконституционными.

Аналитики YouControl собрали основные сведения о судьях и их декларациях, поданных в 2020 году.

Тупицкий Александр Николаевич:

незадекларированная земля в Крыму;

выступал в роли “палача” НАБУ ;

; связи с “Партией Регионов”;

связи с Юрой Енакиевским и Пупсо.

Председатель Конституционного суда Украины с 17 сентября 2019 г. и является членом суда еще с 2013-го, пройдя по квотам Януковича. Именно у него есть земельные связи с Крымом, пополнение которых “забыл” задекларировать. Еще до аннексии в 2014 у не в собственности была земля в Кореизе возле Ялты, а в 2018-м, будучи заместителем председателя КСУ, приобрел еще один участок площадью 126 кв. м, однако он не появился в декларациях ни за 2018-й, ни за 2019 год. Кроме Крыма найдены связи в прошлом с “Партией Регионов”: его жена была помощницей нардепа от партии в 7 созыве Бобкова Александра Михайловича. В то время он был правой рукой Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас скрывается из-за коррупции. Также Тупицкому приписывают контакты с авторитетными деятелями Юрой Енакиевским и Пепсом. Как один из судей-докладчиков А. Тупицкий прописал тексты решений резонансных дел в отношении НАБУ.

Городовенко Виктор Валентинович:

вымогательство взятки $100 000;

история с отъемом жилья у людей с инвалидностью;

связи с Петром Порошенко.

Назначен в ноябре 2017 года XIV внеочередным съездом судей Украины. Заместитель главы администрации Порошенко Алексей Филатов лоббировал его назначение. В 2019 году Государственное бюро расследований по решению суда было обязано начать расследование в отношении этого судьи и группы связанных лиц по уголовным правонарушениям, предусмотренным ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ст.376 Уголовного кодекса Украины. Он требовал взятку в размере $ 100 000 за назначение Ушатого И.Г. на должность председателя Токмакского районного суда Запорожской области. Также есть сведения в СМИ, что он принудительно сажал людей с инвалидностью в психбольницу и отбирал у них жилье.

Завгородняя Ирина Николаевна:

незадекларированный Land Rover;

неподтвержденные доходы мужа;

связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом.

Судья с сентября 2018 года, назначена Верховной Радой при содействии депутата БПП Александра Грановского. По результатам недавней проверки НАПК, 7 октября 2020 года, выяснилось, что судья Завгородняя не задекларировала имущество на сумму свыше 615 тысяч гривен. Речь идет об автомобиле Land Rover 2012 выпуска, которым с того же 2012 года владел ее муж и в 2017 и 2019 годах давал ей доверенность на пользование. Кроме того, супруг в 2018 году приобрел квартиру в Киеве на 54 квадрата за 1,3 миллиона гривен и паркоместо стоимостью 149 тысяч гривен. Хотя, по данным НАПК, официально таких средств у него не было. Также есть свидетельства о связи Завгородней с “Оппозиционные платформой – За Жизнь” и Григорием Суркисом. В 2019 году голосовала за отмену уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Касминин Александр Владимирович:

приватизация служебной квартиры;

признал неконституционным курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО .

Назначен судьей В. Януковичем в сентябре 2013 года по рекомендации экс-главы КСУ – Вячеслава Овчаренко, который возглавлял Енакиевский суд, где исчезли материалы судимостей Януковича. В декабре того же года ему предоставили в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – “Панораме на Печерске” – площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. При этом семья судьи явно не из тех, что нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена – Анфиса – тогда же получила три миллиона гривен в качестве дивидендов от своего бизнеса. Кроме этого Касминины обладают рядом объектов недвижимости в Полтаве, где он ранее возглавлял Апелляционный суд. Когда КС признал конституционным законопроект, предлагающий закрепить в украинской Конституции курс на обретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО, Касминин высказал “особое мнение” с возражением.

Кривенко Виктор Васильевич:

решение вопросов по “Ленкузнице”;

выдвижение на знак отличия судей, решения которых привели к узурпации власти Януковичем.

Назначен судьей в ноябре 2015 года XIII съездом судей Украины. На эту должность его пролоббировал экс-председатель Высшего хозяйственного суда Богдан Львов. В 2017 году как старший судья исполнял обязанности председателя КСУ и отметил нагрудными знаками судей, причастных к решениям КСУ, приведших к узурпации власти Виктором Януковичем. Почти 10 лет был председателем Совета судей Украины. Помогал в свое время П. Порошенко решать его вопросы по “Ленинской кузнице”.

Литвинов Александр Николаевич:

связь с Виктором Януковичем;

выступал в роли «палача» НАБУ .

Назначен судьей в феврале 2013 года XI очередным съездом судей Украины. Правая рука А.Тупицького, с которым параллельно работали судьями в различных районных судах Донецка, когда Донецкой областью руководил Янукович. В 1988 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала К.Рокоссовского (находится в Амурской области России). Как один из судей-докладчиков прописал тексты решений резонансных дел в отношении НАБУ.

Мойсик Владимир Романович:

не задекларировал 150 тыс. грн;

связь с Виктором Ющенко.

Назначен судьей в января 2016 года П.Порошенко по рекомендации В.Ющенко, у которого он был советником в 2008-2010 годах. Кстати, в тот же период был членом Национального конституционного совета. По данным НАПК, Владимир Мойсик в срок не задекларировал более 150 тысяч гривен дохода.

Сас Сергей Владимирович:

связь с “Батькивщиной”.

Назначен судьей в марте 2014 года Верховной Радой Украины. С 1994 года по 2014 год был народным депутатом Украины, членом партии “Батькивщина”.

Слиденко Игорь Дмитриевич:

связь со “Свободой”;

дважды не задекларировал доход в сумме 330 тыс. грн.

Назначен судьей в марте 2014 года Верховной Радой Украины по квоте партии “Свобода”. По данным НАПК, судья Игорь Слиденко дважды нарушил требования части 2 статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях, несвоевременно сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии в мае и декабре 2019 года. Он не указал в срок доход совокупно в 330 тысяч гривен.

Филюк Петр Тодосиевич:

история с земельными участками под особняк;

история с “удешевленным” авто сына;

связь с Игорем Палицей.

Назначен судьей на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 года. В 2012 году Петр Филюк получил бесплатно шесть земельных участков под Луцком. Рыночная стоимость земли в этом районе достигает 1000 долларов за сотку. Однако, по словам судьи, на его территории ранее была свалку, которую он привел в порядок. И поэтому сельсовет выделил ему землю бесплатно. Сегодня там находится элитный особняк площадью 252,2 кв. м. Его официальным владельцем является отец Петра. Согласно декларации, в 2019 году сын Петра Филюка – Андрей – приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2013 выпуска за 356 тыс грн. Хотя рыночная стоимость такого авто вдвое выше. Со времен, когда он был председателем Волынского апелляционного суда, Филюка связывают с Игорем Палицей.

Юровская Галина Валентиновна:

связь с Николаем Онищуком.

Назначена судьей на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины в октябре 2019 г. по результатам конкурса. С 2016 до 2019 года работала заместителем начальника отдела подготовки преподавателей Национальной школы судей Украины, ректором которой является экс-министр юстиции и бывший нардеп Николай Онищук.

В отличие от большинства, четыре судьи проголосовали против:

Первомайский Олег Алексеевич. Назначен судьей Верховной Радой в 2018-м по конкурсу. Бывший доцент Университета имени Тараса Шевченко.

Лемак Василий Васильевич. Назначен судьей Петром Порошенко в 2018 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Колесник Виктор Павлович. Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2016 году. Бывший профессор Ужгородского национального университета.

Головатый Сергей Петрович. Назначен судьей КСУ Петром Порошенко в 2018 году. В декларации за 2019 год обнаружено на 3,6 млн грн недостоверных сведений.