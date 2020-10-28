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Сервисы Опендатабот для ФЛП стали бесплатными

Сервисы Опендатабот для ФЛП стали бесплатными

Отныне в Опендатабот ФЛПы могут мониторить информацию о своем бизнесе, направлять налоговые отчеты и платить налоги бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба Опендатабот.

Что стало бесплатным:

  • мониторинг регистрационной и налоговой информации. Отслеживание и уведомление об изменениях в едином государственном реестре, появлении налогового долга, изменении группы единого налога и статуса плательщика НДС;
  • уведомление, отслеживание и подача отчетов по единому налогу ежеквартально или ежегодно. Быстрая оплата всех ФЛП налогов – единого налога и единого социального взноса;

Как закрыть ФЛП 💼

  • подпись по ЭЦП и обмен договорами, счетами, актами с контрагентами в смартфоне;
  • отслеживание изменений в реестре недвижимости, арестов движимого имущества, едином реестре должников.

Как подключиться:

  • нужно запустить Опендатабот, отправить ему свой код налогоплательщика;
  • подтвердить, что это ваше ФЛП, с помощью электронной подписи;
  • после этого Опендатабот будет еженедельно проверять государственные реестры и сообщать вам об изменениях.

Справка Finance.ua:

  • ФЛПы приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. В общей сложности в Украине почти 2 миллиона предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.
  • В Украине впервые признали человека банкротом. Такое решение было принято Хозяйственным судом Киева в июле этого года.
По материалам Finance.UA
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