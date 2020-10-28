Бюджет недополучил 4 млн грн: в Одесской области пресекли схему при экспорте зерна

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна .

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал сделку одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций.



Фото: СБУ

Указано, что зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции, и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

“Таким образом, из-за незаконных сделок государственный бюджет недополучил более 4 млн грн обязательных платежей”, — говорится в сообщении.

Уже начато уголовное производство по статье Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей и уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Известно, что мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились совместно со следователями ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.