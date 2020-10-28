Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"

На Кипре в воскресенье, 1 ноября, прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Так называемая программа “золотых паспортов” остановлена из-за обилия злоупотреблений.
Соответствующее решение приняло правительство Кипра.
В октябре министерство финансов и министерство внутренних дел Кипра выступили за прекращение выдачи “золотых паспортов” ввиду большого количества нарушений и высокой уязвимости программы, и правительство поддержало эту инициативу.
В августе на Кипре разразился скандал из-за расследования, проведенного телеканалом “Аль-Джазира”. Журналист, который выдавал себя за гражданина Китая, осужденного за отмывание денег, связался с юристами, риэлторами, а также спикером парламента и получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала глава кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
“Аль-Джазира” назвала имена обладателей 2500 “золотых паспортов” (40% из них составляли жители России) и указала на криминальное происхождение денег многих из них.
Отметим, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили так называемых “золотых паспортов” 26 человек, включая девятерых россиян, имена которых не назвали. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.
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