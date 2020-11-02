На украинском рынке появится новый китайский бренд автомобилей (фото)

Китайская корпорация Chery Automobile в скором времени планирует завезти на украинский рынок автомобили нового бренда.
Об этом сообщает autonews.
Новый бренд называется Jetour, покорять украинский рынок компания планирует пока при помощи единственного кроссовера Jetour X70.
В компании позиционируют кроссовер как молодежный и планируют удивить хорошей ценой.
“Но вот сообщат прайс чуть позже, во время онлайн презентации в конце ноября”, – резюмировали в autonews.
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