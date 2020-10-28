Без "зеленого тарифа": китайская и украинская компания подписали контракт на строительство ветровой электростанции

Китайская компания POWERCHINA и украинская компания WindFarm подписали контракт на совместную реализацию строительства ветровой электростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба WindFarm.
“Стоимость проекта составляет как минимум 1 млрд долл, что делает его крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Украине”, – говорится в сообщении.
В компании сообщили, что продажа произведенной электроэнергии на рынке электроэнергии будет без “зеленого” тарифа.
“Проект WindFarm 800 МВт в Донецкой области – крупнейший наземный ветропарк в Европе”, – отметили в компании.
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