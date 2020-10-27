0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0 Новости партнёров

IBOX Bank признан лучшим транзакционным банком 2020 года по версии клуба «Банкиръ»

28 октября прошла XII церемония награждения XII всеукраинского конкурса «Банк года 2020», организованного международным финансовым клубом «Банкиръ». Украинский коммерческий банк IBOX Bank победил в номинации как лучший транзакционный банк. Информация об этом появилась на сайте банка.

«2020 был нестандартным для всех, но для IBOX Bank он также стал годом больших позитивных изменений. Полученная награда — первый из многих знаков того, что эти изменения к лучшему, а наша команда движется в правильном направлении. Это заслуга всех и каждого работников нашего Банка. Награда быть лучшим Транзакционным банком стала возможной исключительно благодаря сотрудничеству с топовыми партнерами, а именно с компанией Vodafone Украина, Киевстар и Lifecell. А также Банк обязан своим ключевым и топовым участникам платежного рынка EasySoft, City24, ФК «Система», iBox и LeoGaming. Эту победу мы посвящаем Партнерам», – рассказала врио Главы правления IBOX Bank Заряна Кивак на церемонии награждения.

Напомним, летом 2020 года IBOX Bank провел ребрендинг и объявил о новой стратегии развития. В сентябре банк закончил прямую интеграцию с Mastercard, стал участником одной из крупнейших украинских платежных систем «Фінансовий світ» и готовится запустить свой интернет-эквайринг для бизнеса.

По материалам Айбокс Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Айбокс Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.