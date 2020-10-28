Xiaomi представила зубную щетку Oclean Air2 Sonic и новый ирригатор

Компания Xiaomi представила новое поколение зубных щеток в линейке Oclean. Новинка получила улучшенную по сравнению с предшественником конструкцию и отличается пониженным уровнем шума. Второй новинкой компании стал водный ирригатор для очистки полости рта.

По заявлению производителя, новая щетка значительно тише конкурентов и производит шум всего в 45 дБ, в то время как аналоги от других компаний имеют показатели в 60 дБ. Этому способствует специальный алгоритм подавления шума мотора.

Толщина кончиков ворсинок головки зубной щетки составляет одну сотую миллиметра, что позволяет очищать зубы даже в труднодоступных местах.



Стоимость зубной щетки Oclean Air2 Sonic – 29 долларов.