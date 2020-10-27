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СБУ сообщила, по какому делу приходила с обысками в БРСМ-Нафту

СБУ сообщила, по какому делу приходила с обысками в БРСМ-Нафту

Служба безопасности Украины проводила обыски во всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта по делу относительно незаконного изготовления, хранения и сбыта некачественного топлива.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос “Украинской правды”.

“Главным следственным управлением осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров – топлива: бензинов моторных и дизельного топлива, качество которых не соответствует действующим в Украине ДСТУ и техническим регламентам, (по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч, 5 ст. 191 ч. 3 ст. 204 УК Украины”.

В СБУ отметили, что следственные действия происходили на основании постановлений следственного судьи.

Указано, что в настоящее время в указанном производстве подозрения никому не предъявлялись.

На вопрос о результатах обысков в СБУ не ответили, отметив, что запрашиваемые сведения составляют тайну досудебного расследования и в соответствии со ст. 222 УПК Украины их разглашение может нанести вред досудебному расследованию уголовного производства.

13 октября стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски во всеукраинской сети автозаправочных станций БРСМ-Нафта. В СБУ отметили, что эти следственные действия не связаны с публикацией расследователей проекта Дениса Бигуса.

По материалам Економічна Правда
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