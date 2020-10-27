Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 миллиарда

Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн, по итогам первого полугодия прибыль банка составила 14,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Увеличение прибыли банка было обеспечено прежде всего ростом комиссионных доходов.
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“Восстановление деловой активности в третьем квартале позволило Приватбанку увеличить объем чистых комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% – до 13 млрд по итогам 9 месяцев года.
Чистый процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,9 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 года банк получил 19 млрд грн прибыли.
“Остальная часть прибыли – результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение результата от облигаций внутреннего государственного займа, которые были получены как вклад в уставный капитал банка при национализации. Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн.
Одновременно переоценка этих облигаций частично нивелирует отрицательное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов, что за 9 месяцев 2020 года обусловило -7,5 млрд грн убытков.
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