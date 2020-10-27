Валютные поступления от иностранных туристов упали в 27 раз – Нацбанк

За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

Такие предварительные данные привел Национальный банк Украины в ответ на запрос Экономической правды.

Всего за 3 квартала 2020 года иностранцы привезли в Украину лишь 244 миллиона долларов. Для сравнения, за весь 2019 год иностранные туристы потратили в Украине 1,62 миллиарда долларов.

Из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов – в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом большую часть этой суммы сейчас составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

“Обращаем внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статьи “Путешествия” включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за рубежом менее года) в странах пребывания. В связи с началом пандемии, введением карантинных ограничений и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье “Поездки” выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 года (во втором квартале – 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019 года”, – добавили в Нацбанке.