Налоговая разоблачила схему легализации физлицом более 72 млн гривен преступных доходов

В Украине разоблачена схема легализации физическим лицом более 72 млн гривен преступных доходов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

“Налоговиками совместно с ГУ ГФС в Харьковской области при отработке материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины были установлены факты проведения физическим лицом финансовых операций по получению на собственные платежные карты от сторонних отправителей более 72 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Такие операции осуществлялись путем пополнения карт наличными или перевода с других платежных карт.

Установлено, что физическое лицо – гражданин Украины после внесения в ЕГР записи о прекращении им предпринимательской деятельности открыл 10 карточных счетов. На них в период с 2017 по 2019 годы было зачислено более 72 млн грн от значительного количества физических лиц. При этом налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017 год, за 2018 год и 2019 год он не подавал, суммы доходов, которые включаются в общий годовой налогооблагаемый доход не декларировал.

Таким образом, физическим лицом – налогоплательщиком, вероятно, не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц за 2017-2019 годы в сумме 12,9 млн грн по результатам участия в финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По указанным материалам следственным управлением ГУ ГФС в Харьковской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины.