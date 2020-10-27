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Еще две страны ЕС ввели локдаун: что запретили и закрыли

Еще две страны ЕС ввели локдаун: что запретили и закрыли

Во Франции в пятницу, 30 октября, вступил в силу частичный локдаун, который продлится до 1 декабря. В свою очередь Германия отправляет всех на усиленный карантин с понедельника, 2 ноября.

Жителям разрешили выходить из дома только по уважительным причинам – ходить на работу, в медицинское учреждение, помочь близкому лицу, сделать жизненно необходимые покупки или прогуляться возле своего дома.

Как и во время первого локдауна, французам необходимо иметь при себе заполненный бланк с указаной целью выхода из дома. Также им разрешили заниматься спортом на открытом воздухе – но только в течение часа в радиусе километра от своего дома.

При частичном локдауне во Франции остаются открытыми школы, детские сады, заводы, также продолжат работу строительства. На время действия ограничений закрылись бары, рестораны и часть магазинов, которые не являются жизненно необходимыми. Кроме того, в стране начали действовать ограничения путешествий внутри Франции.

Как и весной, запрещены частные собрания людей за пределами семейного круга. Везде, где возможно, должна применяться удаленная работа.

Всего во Франции подтверждено более 1,2 миллиона случаев инфицирования коронавируса и более 36 тысяч жертв. 29 октября во стране зафиксировали 47 637 новых случаев инфицирования.

Ограничения ввели в Германии. С 2 ноября закроются гостиницы для туристов; бары, клубы, дискотеки, пабы и подобные заведения (им разрешена только доставка еды для потребления дома) театры, кинотеатры и концертные залы; государственные и частные спортивные заведения, в частности, бассейны и фитнес-студии, парки отдыха.

Локдаун коснется косметических салонов, массажных кабинетов, но не парикмахерских и физиотерапевтических кабинетов.

Встречаться разрешено лишь членам не более двух семей. Нарушение требований обещают наказывать штрафами. Собрание людей, празднующих в общественных местах, в квартирах, а также в частных заведениях, недопустимы учитывая серьезную ситуацию, согласились главы правительств.

По материалам Обозреватель
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