По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,185 млн грн и 36,775 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,49-28,50 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму 58,960 грн
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5000 – 2 222
28,4900 – 50 000
28,4800 – 30 000
28,4800 – 22 000
28,4800 – 99 999
28,4800 – 33 333
28,4800 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4800 – 1 500
28,4900 – 10 000
28,4900 – 5 000
28,4900 – 10 000
28,5000 – 10 000
28,5000 – 20 000
28,5000 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5124 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4696 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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