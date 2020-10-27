Старт отопительного сезона в 24 городах под угрозой из-за долгов производителей тепла – "Нафтогаз"

Производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Об этом сообщает пресс-сужба “Нафтогаза”.
Отмечается, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38.
“13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон – в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность”, – говорится в сообщении.
В то же время в компании подчеркнули, что, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
“Нафтогаз призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей.
Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предотвратить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867”, – говорится в позиции “Нафтогаза”.
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