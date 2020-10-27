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НБУ назвал главный фактор восстановления экономики Украины после кризиса

НБУ назвал главный фактор восстановления экономики Украины после кризиса

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. Основным драйвером роста будет оставаться частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

“Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире”, – говорится в документе.

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Прогноз НБУ на 2020 год остается неизменным – падение ВВП составит около 6%. По данным НБУ, сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения.

“В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс”, – отметили в НБУ.

Отмена жестких карантинных ограничений с конца мая и введение адаптивного карантина обусловило постепенное восстановление экономической активности и улучшение состояния рынка труда. Поддержали бизнес-активность и стимулирующие меры НБУ и правительства. “Так, фискальная политика в III квартале смягчилась, хотя и не так существенно, как ожидалось – наращивание расходов происходило прежде всего за счет ранее накопленных средств”, – говорится в обзоре.

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По материалам РБК-Украина
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