Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины"

Кабинет Министров отменил решение о приватизации госпредприятия “Артемсоль”, АО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” и ГАК “Хлеб Украины”.
Об этом говорится в распоряжении правительства №1329 от 21 октября, которым внесены изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.
Из списка убраны предприятия, относившиеся к ведению ликвидированного Министерства экономики (ныне его функции переданы Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Таковых значилось три — “Артемсоль” (код ЕГРПОУ 00379790), ГПЗКУ (37243279) и “Хлеб Украины” (20047943).
В апреле глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что их приватизация задерживается, поскольку фактически они “зависли” и переданы фонду не были.
Отметим, что ГПЗКУ ранее уже собирались приватизировать, но в августе 2018 года ФГИ от этого решения отказался.
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