Межбанк: у спекулянтов будет шанс поиграть на нервах покупателей

Эта пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно и с продолжением интриги по дальнейшему поведению курса.

Ключевой причиной возможного очередного роста курсовых колебаний будет фактор завершения месяца. На фоне роста котировок доллара на вчерашних торгах и определенного дефицита валюты, который закрывал НБУ своей интервенцией – вчера часть клиентов перенесла свои заявки по покупке доллара на сегодня. То есть они оставили свои внешнеэкономические расчеты на последний день отчетного периода, чего обычно по крупным суммам никто не делает. Сегодня тянуть им уже по времени некуда и эти компании будут закрывать свои сделки по уже складывающемуся курсу. Это дает шанс спекулянтам и крупным продавцам поиграть на нервах покупателей и постараться максимально покачать котировки в течение дня. Как бы не складывались сегодня взаимоотношения покупателей и продавцов – последний рабочий день месяца пройдет достаточно активно и с неплохой статистикой торгов. С учетом перенесенных вчера сделок и отложенного спроса – по нашим прогнозам 30 октября объем операций на межбанке составит до $170-200 млн при заключении до 570-630 сделок.

Кроме этого, не дадут скучать дилерам банков и клиентам события на международных площадках. На фоне предстоящих выборов в США, достаточно слабой статистики стран ЕС, потенциального снижения спроса на энергоносители и значительного числа спекулятивных операций на всех сырьевых и фондовых рынках:

1) обвалились цены на нефть ( до $35,6-37,7 за баррель в зависимости от марки) и это отражается на котировках российского рубля;

2) проседает евро ( 1,168 доллара на момент написания статьи, хотя еще пару дней назад он стоил более 1,18 доллара);

3) происходят значительные скачки всех основных фондовых рынков;

4) подешевело золото до $1870 доллара за унцию;

5) начались существенные подвижки по юаню на фоне оглашения китайским руководством планов по дальнейшему развитию страны на ближайшее время.

Все эти факторы будут существенно влиять на поведение мировых рынков и на пары евро/доллар и доллар/рубль, а значит и на поведение евро и российской валюты на украинском межбанке и на наличном рынке.

Плюс экспортеры начали активно тратить получаемую от государства гривну в виде возмещений НДС, что также влияет на поведение валютного рынка и создает определенные перекосы по спросу и предложению валюты на торгах.

По нашим прогнозам сегодня на торги снова будут выходить крупные местные компании и нерезиденты с покупкой валюты, что усилит давление на гривну на фоне снижения предложения валюты со стороны экспортеров. Это будет работать против гривны.

Скорее всего, понадобиться новый выход Нацбанка с продажей доллара для сглаживания курсовых колебаний в течение сессии или по крайней мере – периодические продажи валюты Укргазбанком.

Ликвидность в банковском секторе сейчас сохраняется на приемлемом уровне. Остатки на корсчетах банков на утро составляют свыше 52-55 млрд гривен все последние дни и этого полностью достаточно для закрытия банками как нормативов Нацбанка, так и для их работы на всех сегментах финансового рынка страны, в том числе и на валютном.

Наличный рынок продолжит ориентироваться на ситуацию на межбанке и периодически менять свои ценники по доллару, евро и рублю в зависимости от происходящего на торгах.

Курсы межбанка по прогнозу на пятницу, 30 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,35 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,00 – 33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,44 / 28,46

евро – 33,22 / 32,23

Курсы валют на Межбанке

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