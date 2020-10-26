Межбанк: ситуация на рынке потребовала вмешательства НБУ

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – четверг на валютном рынке прошел очень динамично и с элементами интриги по дальнейшему курсовому тренду по доллару и евро.
В итоге, доллар за день подорожал с утренних 28,405/28,425 до 28,445/28,46 гривен, а евро снова подешевел – с 33,34/33,37 до 33,22/33,24 гривен к концу сессии.
Как и в среду, причиной роста котировок американской валюты в первую очередь было вчерашнее получение возмещений НДС экспортерами на 5,6 млрд гривен. Это спровоцировало их к сокращению продаж валюты на межбанке на фоне стабильно растущего спроса. Ситуация потребовала вмешательства Нацбанка, и достаточно долго потянув с решением – регулятор все же вышел с интервенцией во второй половине дня. Закрывал НБУ все заявки от 28,45 гривен и выше. И продал по оценкам участников торгов не менее $50 млн. Это остановило рост котировок, но явно временно, так как к концу дня часть клиентов перенесли свои заявки на покупку на завтра. И в пятницу – последний рабочий день месяца – этот отложенный спрос выйдет на рынок.
Проседание евровалюты на украинском межбанке было снова связано исключительно с ситуацией на международных рынках. Евро к вечеру четверга упал относительно доллара до уровней 1,1660, что и привело к автоматическому снижению его котировок и относительно гривны.
Ход торгов:
Спрос с самого начала сесси превышал предложение и с утренних 28,405/28,425 гривен уже к 11:00 доллар вырос до 28,43/28,445, а к 12:00 – до 28,425/28,44 гривен. Покупатели и продавцы достаточно упорно боролись по курсу с переменным успехом, но ближе к обеду стало понятно, что предложение выдыхается, а спрос все еще остается на высоком уровне.
На обед дилеры ушли при котировках 28,44/28,455 гривен за доллар. Но после 14 часов стало ясно, что курс без вмешательства регулятора пойдет выше этого порога.
НБУ долго колебался, но все же вышел на межбанк и стал закрывать все сделки по 28,45 гривен и выше. Продав около $ 50 млн – Нацбанк ушел с рынка и котировки к концу сессии остановились на уровне 28,445/28,46. Часть компаний перенесли свои заявки на завтра и этот отложенный спрос на валюту в пятницу выйдет на рынок.
Главные события 29 октября на межбанке:
1. Доллар вырос с утренних 28,405/28,425 до 28,445/28,46 гривен к концу сессии.
2. Нацбанк сегодня выходил на торги с продажей валюты по 28,45 гривен и продал по оценкам участников торгов порядка $50 млн.
3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4307 гривен, а официальный на 30 октября установлен на отметке 28,4383 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,44 / 28,46
евро – 33,28 / 33,30
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1658 / 1,1660
Курсы валют на Межбанке
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