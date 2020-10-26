Секреты использования БАД-препаратов

Ни для кого не секрет, что наш организм неустанно вырабатывает и поглощает минерально-витаминные вещества. Это основа его нормальной работы. Если происходит недостаточное насыщение организма тем или иным элементом, то результатом становятся сбои в работе различных физиологических систем человека и внешние проявления. Постоянная усталость, тусклая кожа и выпадающие волосы – это все сигналы организма о том, что ему чего-то не хватает. В этой статье мы расскажем, почему необходимо применять мультивитаминные комплексы, и какими они бывают.

Тонкости приема

Начиная прием лекарственного препарата, назначенного врачом, мы четко следуем рекомендациям, так как прекрасно понимаем, что пренебрежительное отношение может повредить нашему здоровью. Но когда дело касается биологически активных добавок, все спускается на тормозах. А это в корне неверно. Соблюдение временных норм и дозировок позволяет гарантировать, что ваш организм получит все вещества в необходимом количестве.

В целях профилактики, комплексы следует принимать один раз в сутки, а в случае интенсивной терапии два-три раза в день. В первую очередь, необходимо грамотно определить время приема:

• утро – во время завтрака, запивая обильным количеством воды, (принимать натощак не желательно);

• обед – если вы употребляете первое и второе, то выпить таблетку следует между блюдами, а если выбираете что-то одно – перед едой;

• вечер – перед или после еды.

Обратите особое внимание на сочетание различных препаратов друг с другом. Необходимо избегать повторения в составе одних и тех же компонентов.

Где и что покупать

Мы привыкли, что все лекарственные препараты продаются исключительно в аптечных киосках. Однако ситуация с БАДами несколько другая. Например, качественные мультивитамины зарубежного производства можно заказать на сайте: https://avocado.ua/multivitaminy. Здесь собраны комплексы для:

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