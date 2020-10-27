Tesla анонсировала появление популярной опции в электрокарах

Компания Tesla приняла решение оснастить свои электрокары популярной опцией.
Как сообщает Electrek, речь идет о встраивании радио в FM и AM диапазонах, но не бесплатно. Отмечается, что эта опция обойдется в 500 долларов. В компании объясняют это тем, что далеко не всем пользователям классическое радио в машине вообще нужно.
Видимо, для стран, где покрытие высокоскоростной сетью не отличается от покрытия радиоволнами, такая ретроопция и правда не нужна. Также можно ожидать, что с запуском спутниковой интернет-сети Starlink, над которой работает компания Илона Маска SpaceX, необходимость в радио полностью отпадет.
Отмечается, что современные смартфоны вместе с появлением новых функций порой теряют некоторые старые. В частности, простой встроенный радиоприемник, работающий в диапазонах FM и AM.
Вместо него предлагается пользоваться стриминговыми сервисами. То же произошло с мультимедийной системой электромобилей Tesla Model S и Model X. В первой версии этого устройства радио было, однако оно не поддерживало ряд более современных функций как отображение потокового видео через Tesla Theater или компьютерных игр Tesla Arcade.
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