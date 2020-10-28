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Кризис в Украине: аналитики советуют в этот период держаться своего рабочего места

Кризис в Украине: аналитики советуют в этот период держаться своего рабочего места

Вскоре в правительстве Украины начнутся крупные кадровые ротации. Избирательный период аналитики называют традиционным временем новых правил и вызовов.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

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“Могут быть кадровые изменения в офисе Президента и в правительстве. С большой вероятностью, и так было раньше, будет смена, скорее всего, губернаторов, районных руководителей – это будет тоже”, – считает Фесенко.

Пока кадровые вопросы будут в государственном приоритете, усиление экономического кризиса не обойти, говорят эксперты. В этот период они советуют дорожить своим рабочим местом. Объясняют: именно это обеспечит стабильность семей в кризисный период, которую, в частности, может пошатнуть существенное повышение тарифов на газ, которое произойдет в ноябре.

“Платежки уже в декабре придут намного выше. Это будет сезонный рост цен на всех мировых биржах. Другое дело – это экономическая ситуация в стране. И с короновирусом, и с другими провалами в экономике. Поэтому новые платежки не добавят оптимизма”, – говорит аналитик Кирилл Сазонов.

Специалисты отмечают, что кризисные времена сейчас переживает весь мир. Уровень безработицы растет и в Европе, и в Америке, которая недавно заявила о массовых сокращениях в авиакомпаниях и заведениях питания. Между тем кризис в Украине они называют системным, который давно требует вмешательства государства. При этом, отмечают аналитики, первоочередными должны стать программы усиления локализации производства и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса.

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По материалам 5 канал
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