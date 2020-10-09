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Что и как будут покупать на новогодние праздники под влиянием пандемии

Что и как будут покупать на новогодние праздники под влиянием пандемии

«Делойт» опубликовала результаты ежегодного глобального исследования рынка розничной торговли в период новогодних праздников.

Об этом говорится в исследовании Делойт по рынку розничной торговли в новогодние праздники 2020 года.

В этом году сложности со здоровьем и финансовые неурядицы меняют подход покупателей к сезону – многие планируют сократить расходы в ключевых направлениях: сумма покупок в магазинах, путешествия и время, потраченное на покупки.

Обеспокоенность, связанная с COVID-19, побуждает потребителей отказываться от покупок в оффлайн-магазинах. 49% покупателей отмечают, что вернутся к докарантинному шоппингу только после разработки вакцины от вируса.

Финансовое состояние. Большинство потребителей находятся в таком же или лучшем финансовом положении по сравнению с 2019 годом. Однако почти каждый третий респондент отмечает, что его финансовое положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

Потребители сокращают количество своих путешествий и планируют провести праздничные дни в кругу близких дома. Поэтому выражение «праздновать дома» обретает новое значение в этом году. Для компаний розничной торговли этот сезон пройдет под знаком неопределенности, но, как мы уже наблюдали ранее, дестабилизация может порождать инновации и возможности.

Средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне ниже прошлогоднего, и многие покупатели (почти всех поколений) ищут бесконтактные варианты покупок. Цена, продукция и удобство остаются главными критериями для потребителей.

  • В этом году наблюдается рост праздничных покупок в сфере личной безопасности.
  • Переход на онлайн-покупки и бесконтактную доставку становится важным как никогда.

Фактически количество покупателей, которые планируют воспользоваться бесконтактной доставкой, возрастет более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Интеграция онлайн-шоппинга и бесконтактной доставки, скорее всего, будет играть решающую роль для обеспечения безупречного опыта обслуживания клиентов.

Потребители планируют начать делать покупки в то же время, что и в прошлом году, но период покупок в среднем значительно сократится – до 5,9 недель по сравнению с 7,4 неделями прошлого года. Возможно, это связано с преобладанием шоппинга в интернете и ближе к дому. Кроме того, 47% покупателей не планируют делать покупки в дни ключевых скидок (вроде Черной пятницы).

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По материалам Finance.UA
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