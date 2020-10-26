Новая почта упростила процедуру верификации личности для владельцев ID-карт

С октября клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба “Новой почты”.
Что это означает:
Как будет проходить процедура:
Если убрать карту от терминала до получения сигнала, операция прервется, и весь процесс нужно будет пройти снова.
Документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправления денежного перевода на сумму 5000 грн и выше.
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