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Новая почта упростила процедуру верификации личности для владельцев ID-карт

Новая почта упростила процедуру верификации личности для владельцев ID-карт

С октября клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба “Новой почты”.

Что это означает:

  • клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования;
  • технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay.

Как будет проходить процедура:

  • клиент выбирает прохождение верификации через POS-терминал;
  • прикладывает ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка и ожидает звукового сигнала (до 15 секунд);
  • платежная система NovaPay получает и автоматически заполняет необходимые для проверки данные и сохраняет их в системе;
  • после проверки данных оператором отделения клиент может получить или отправить денежный перевод.

Если убрать карту от терминала до получения сигнала, операция прервется, и весь процесс нужно будет пройти снова.

Документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправления денежного перевода на сумму 5000 грн и выше.

Справка Finance.ua:

  • С 5 октября по цифровыми документам в “Дії” на “Новой почте” можно получить посылки, грузы и денежные переводы.
  • “Новая почта” разработала технологическую новинку – коробку-трансформер.

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По материалам Finance.UA
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