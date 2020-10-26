Новая почта упростила процедуру верификации личности для владельцев ID-карт

С октября клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба “Новой почты”.

Что это означает:

клиенту не нужно передавать оператору физический документ для сканирования;

технология позволяет автоматически подтвердить личность и сохранить данные в системе NovaPay.

Как будет проходить процедура:

клиент выбирает прохождение верификации через POS -терминал;

прикладывает ID-карту к POS -терминалу Ощадбанка и ожидает звукового сигнала (до 15 секунд);

платежная система NovaPay получает и автоматически заполняет необходимые для проверки данные и сохраняет их в системе;

после проверки данных оператором отделения клиент может получить или отправить денежный перевод.

Если убрать карту от терминала до получения сигнала, операция прервется, и весь процесс нужно будет пройти снова.

Документы, удостоверяющие личность, нужно обязательно предъявлять при получении отправлений с объявленной стоимостью 15 000 грн и выше, а также для получения денежного перевода на любую сумму и отправления денежного перевода на сумму 5000 грн и выше.

Справка Finance.ua:

С 5 октября по цифровыми документам в “Дії” на “Новой почте” можно получить посылки, грузы и денежные переводы.

С 7 октября “Новая почта” приостанавливает предоставление услуги “Сейф-сервис”.

“Новая почта” разработала технологическую новинку – коробку-трансформер.

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