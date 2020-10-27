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Украинцы активизировались на рынке жилой недвижимости

Украинцы активизировались на рынке жилой недвижимости

В Украине в течение III квартала 2020 года заключили более 206 тысяч сделок с недвижимостью.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции по операциям с недвижимым имуществом, пишет DOM.RIA.com.

Согласно данным министерства, с июля по сентябрь 2020 года в Украине государственные нотариусы оформили почти 16 тысяч договоров с недвижимостью, частные – более 190 тысяч.

Больше всего в III квартале 2020 года заключено таких договоров:

  • купли-продажи квартир и жилых домов – 80 290 (за первое полугодие 2020 года – 109 284);
  • купли-продажи земельных участков (паев) – 58 965 (за первое полугодие 2020 года – 82 625);
  • дарение квартир и жилых домов – 30 100 (за первое полугодие 2020 года – 41 604).

Напомним, что в I квартале 2020 года было заключено 143 865 сделок с недвижимым имуществом, а во II квартале 2020 года – 139 661.

Справка Finance.ua:

  • С начала лета недвижимость комфорт-класса подорожала меньше всего – на 4,19%, а недвижимость бизнес-класса подорожала на целых 15,2%.
  • В III квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 9,5%.
  • В сентябре 2020 медианная цена аренды жилой недвижимости Киева составила 11 долл. США/кв. м

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По материалам Finance.UA
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