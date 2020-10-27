Украинцы активизировались на рынке жилой недвижимости

В Украине в течение III квартала 2020 года заключили более 206 тысяч сделок с недвижимостью.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции по операциям с недвижимым имуществом, пишет DOM.RIA.com.
Согласно данным министерства, с июля по сентябрь 2020 года в Украине государственные нотариусы оформили почти 16 тысяч договоров с недвижимостью, частные – более 190 тысяч.
Больше всего в III квартале 2020 года заключено таких договоров:
Напомним, что в I квартале 2020 года было заключено 143 865 сделок с недвижимым имуществом, а во II квартале 2020 года – 139 661.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1388 20
Кабмин разрешил тратить коронавирусные деньги на производство сериаловВчера, 12:45 - 1048 12
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1448 11
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2006 9
Правительство перераспределило 1,4 миллиарда гривень на зарплаты шахтерамВчера, 14:13 - 197 4
Изменения во взыскании задолженности по ЕСВ: напоминание ГНСВчера, 08:34 - 2347
Тарифы на газ в ноябре: цены у разных поставщиков (инфографика)Вчера, 14:02 - 2006 9
Полиция начнет штрафовать владельцев "еврономеров" - решение КабминаВчера, 15:03 - 1978 3
В ЕС намекнули на прекращение финансовой помощи Украине из-за решения Конституционного судаВчера, 10:33 - 1448 11
В Польше легализировалось рекордное количество украинских заробитчанВчера, 12:33 - 1388 20
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19Вчера, 11:53 - 177
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Позавчера, 10:53 - 328
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 613
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 576
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 878