Bugatti представила суперболид за $3 миллиона (видео)

Компания Bugatti представила новый суперболид.

Водить суперболид на обычных дорогах нельзя – авто предназначено только для гоночных треков. Из-за этого машина не имеет стандартной системы безопасности.

Как говорится в сюжете, в данном случае используется система безопасности, разработанная специально для болидов.

Новому авто надо лишь 33 секунды, чтобы разогнаться до 500 километров в час. Мощность автомобиля составляет 1800 лошадиных сил.