Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений многодетным семьям

Кабинет Министров внес изменения в порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

“В среду, 28 октября, на заседании правительства были внесены изменения в порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, что создаст удобные условия к предоставлению социальных услуг многодетным семьям”, – говорится в сообщении.

Что позволит это решение:

предоставить возможность подавать заявления и документы, в том числе для оформления удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи через интернет и по почте, а также при личном обращении;

урегулировать вопрос продления срока действия удостоверения в случае обучения ребенка по дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

уменьшить административную нагрузку на граждан при предоставлении им услуг в сфере социального обеспечения, в частности, сократить количество документов, которые ими подаются.

“Оптимизация изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи создаст доступные условия для обращений граждан, которые требуют социальной защиты, что является одной из задач органов исполнительной власти и органов местного самоуправления”, – добавили в Минсоце.

Справка Finance.ua:

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