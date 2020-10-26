Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений многодетным семьям

Кабинет Министров внес изменения в порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
“В среду, 28 октября, на заседании правительства были внесены изменения в порядок изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи, что создаст удобные условия к предоставлению социальных услуг многодетным семьям”, – говорится в сообщении.
Что позволит это решение:
“Оптимизация изготовления и выдачи удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи создаст доступные условия для обращений граждан, которые требуют социальной защиты, что является одной из задач органов исполнительной власти и органов местного самоуправления”, – добавили в Минсоце.
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