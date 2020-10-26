Украинцы сократили наличные операции через кассы банков

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за девять месяцев 2020 года составил 1525,4 млрд. грн. Это на 9,5% меньше, если сравнивать с прошлогодними показателями.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Выдачи наличных из касс банков также уменьшились, но не так существенно – на 3,8%. Соответственно их объем за этот период составил 1617,0 млрд грн.
Больше всего банки выдавали наличные:
Крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:
Инфографика: НБУ
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларированиеВчера, 11:30 - 762 11
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дорогиВчера, 09:00 - 1480 5
Испания планирует ввести налог для самых богатых из-за коронакризисаВчера, 18:30 - 442 4
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1534 4
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверенияВчера, 08:02 - 8389 4
lifecell повысит расценки с ноября: какие тарифы подорожают, а какие – закроютВчера, 11:14 - 7243
В ВР предлагают повысить лимит на зарубежные посылки до 150 евроВчера, 15:00 - 2337 1
Локдаун в действии: карантин вынудил закрыться известную киевскую сеть пиццерий - СМИВчера, 10:45 - 2045 1
Как менялась цена на газ для украинцев за последние три года (инфографика)Вчера, 17:06 - 1534 4
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дорогиВчера, 09:00 - 1480 5
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)Вчера, 10:53 - 204
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Позавчера, 11:20 - 494
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 515
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 819
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 477 1