Украинцы сократили наличные операции через кассы банков

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за девять месяцев 2020 года составил 1525,4 млрд. грн. Это на 9,5% меньше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Выдачи наличных из касс банков также уменьшились, но не так существенно – на 3,8%. Соответственно их объем за этот период составил 1617,0 млрд грн.

Больше всего банки выдавали наличные:

по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,1% от общего объема расходов);

для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,5% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (6,1% от общего объема расходов).

Крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:

операции клиентов с использованием платежных карт (35,1% от общего объема поступлений);

торговая выручка (35,0% от общего объема поступлений);

выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).



Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

Общее количество транзакций по картам за девять месяцев этого года, сравнивая с аналогичным периодом 2019 года, выросло на 11%, а объемы прибавили 7,2%. Год назад аналогичные показатели равнялись 21% и 19% соответственно.

Уже введенные Нацбанком технологии – международный банковский счет IBAN и продление работы СЭП до 23/7 – является основой для запуска банками дешевых переводов.

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