Онлайн-кредиты и … мошенники. Как защищаться от “липовых” кредитов?

Востребованность онлайн-кредитов на карту среди населения и более лояльная процедура их оформления в МФО, чем в банке, приводит к возможности мошенничества и чаще всего с помощью чужих персональных данных. Что же нужно знать, чтобы избежать морального прессинга коллекторов и судебных разбирательств, если вы стали жертвой злоумышленника и на ваше имя оформлен кредит?

Утечка персональных данных

Не секрет, что несмотря на закон Украины “О защите персональных данных” (от 01.06.2010 №2297-VI), который предусматривает согласие субъекта на использование и распространение его сведений, на практике их безопасность довольно относительна. Утечка досье граждан из электронных сетей и баз различных учреждений и их нелегальная продажа – основные причины финансового онлайн-мошенничества, причем обманывают как кредитора, так и рядового потребителя.

Активная позиция МФО

Насколько же просто мошенникам обмануть МФО и получить заем? По мнению Олега Кузьминова, директора компании Money4You, МФО занимают активную позицию в вопросах предотвращения онлайн-мошенничества: “Действительно, попытки подать заявку и оформить онлайн-кредит в Money4You на другое лицо имели место, однако современная система скоринга данных заявителя, профессионализм сотрудников и службы безопасности компании успешно пресекали подобные действия. Заботясь о снижении рисков, компания постоянно совершенствует как алгоритмы анализа и верификации данных клиентов, так и отбор, и обучение своих кадров, ужесточая политику внутренней безопасности. При попытке целенаправленного обмана новые финтех-модели способны распознать подлог и даже случайная ошибка приводит к отказу в кредитовании”.

Таким образом, борьба с явлением онлайн-мошенничества важна как для МФО (снижается риск невозврата выданных займов), так и для добросовестного заемщика, поскольку напрямую влияет на его кредитную историю, условия займа и ограждает от проблем с законом.

Насколько надежна верификация заемщика в МФО?

Процедура оформления и выдачи онлайн-кредита в МФО действительно более лояльна, чем в банке. Однако уже на этапе подачи заявки информация о заемщике подвергается многоуровневой проверке по сотням параметров. Сопоставляются данные паспорта, ИНН, банковской карты, кредитной истории, электронной почты, номера телефона и местонахождения претендента (благодаря сотрудничеству с сотовыми операторами), профилей в соцсетях и т.д.

Наиболее надежной считается онлайн-верификация личности при помощи сервиса BankID (через банк, в котором клиент обслуживается; с помощью электронной цифровой подписи и ID card). Владельцем и провайдером сервиса BankID является государство в лице НБУ.

В результате проверки получается довольно объективная картина, и мошенникам все сложнее реализовывать свои схемы.

Что делать, если вы все же стали жертвой афериста?

Несмотря на все меры предосторожности, исключить возможность мошенничества при выдаче кредита, к сожалению, невозможно. Если вы стали жертвой афериста и на ваше имя оформлен “липовый” кредит, то необходимо предпринять следующие шаги.

1. Обратиться в финорганизацию с заявлением о предоставлении всех документов на якобы оформленный кредит. В солидных компаниях в таких случаях не требуют погашения задолженности по займу и служба безопасности проводит внутреннее служебное расследование.

2. Получив ответы от кредитора, написать заявление в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления (ст. 190 УК Украины) и добиться, чтобы оно было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

3. Обратиться в бюро кредитных историй и, если незаконный заём там зарегистрирован, то написать заявление о своем несогласии с информацией, внесенной в кредитную историю.

Нужно отметить, что поскольку кредитные компании несут убытки в случае мошенничества с займами, то они заинтересованы в расследовании подобных преступлений и активно сотрудничают с правоохранительными органами, если открыто уголовное производство.