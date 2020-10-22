Коломойский требует права пересмотра судебных решений в Конституционном суде

Завтра утром Конституционный суд рассмотрит жалобу “Запорожского завода ферросплавов”, который принадлежит группе “Приват”, на законность относительно невозможности пересмотра выполненных судебных решений.

«29 октября в 10:00 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционной жалобе ПАО «Азот» и конституционным жалобам АО «Запорожский завод ферросплавов» относительно соответствия Конституции (конституционности) положения пункта 1 части третьей статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса», – сообщает КС.

Отмечается, что истцы обратились в Конституционный суд с ходатайствами о рассмотрении вопроса соответствия Конституции положения пункта 1 части 3 статьи 320 Кодекса в части пересмотра судебного решения в связи с исключительными обстоятельствами.

В 2019 году «Запорожский завод ферросплавов» добился в КС признания неконституционной статьи 17 закона о Национальном антикоррупционном бюро, что лишило НАБУ права через суд добиваться аннулирования незаконных сделок.

Речь шла о сделке на 172,48 млн грн между заводом и подконтрольным государству «Запорожьеоблэнерго», деятельность руководства которой НАБУ расследует – так называемое дело «Энергосетей».

Тогда НАБУ указывало, что за четыре года суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок на сумму более 6 млрд грн. Завод Коломойского жаловался в КС, что НАБУ инициировало отмену сделок еще до вынесения судом приговора обвиняемому.

В июне 2017 года Хозсуд отказал НАБУ, однако апелляционный, а затем и Верховный суд в апреле 2018 года по иску НАБУ признали сделку недействительной.

Отметим, что 29 октября Киевский апелляционный суд в 10:40 будет рассматривать вопрос о приостановлении действия решения судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о выплате ПриватБанком семье Суркисов $350 млн по обслуживанию их депозитов.

8 сентября Верховный Суд остановил взыскание $350 млн с Приватбанка в пользу Суркисов. В частности ВС открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка на решения судов по делу в отношении депозитов Суркисов на 10 млрд грн.