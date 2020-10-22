Путешествие в будущее: в Японии создадут космодром для космических путешествий (фото)

Компания Noiz Architects, разработавшая концепцию в сотрудничестве с коммуникационной фирмой Dentsu, дизайнерами Canaria и некоммерческой организацией Spaceport Japan, надеется, что в ближайшие годы космопорты нового поколения будут построены как часть городского ландшафта.

Об этом пишет CNN.

Стальные и стеклянные башни цилиндрической формы выступают сквозь солнечные панели на огромной круглой крыше футуристического четырехэтажного города космопорта.

Космопорт возвышается над островом, который плавает в Токийском заливе, на фоне небоскребов японской столицы. Он предназначен для запуска туристов в однодневные поездки в космос, где они смогут увидеть огромную крышу здания, а также увидеть кривизну Земли и испытать невесомость.



фото CNN

Для чего нужно. Космопорт будет делать гораздо больше, чем просто предлагать любителям приключений путешествие на всю жизнь. Само по себе это место для однодневных поездок, где созданы условия для образа жизни и обучения, призванные помочь посетителям “ближе познакомиться с космосом”, – говорит Урсула, руководитель проекта в Noiz Architects.

Компания заявляет, что ее космический корабль будет пролетать не менее 50 миль (80 километров) над Землей, и путешественники смогут покинуть свои места на несколько минут, чтобы испытать невесомость.



фото CNN

По словам Virgin Galactic, хотя космический полет займет менее двух часов, те, кто надеется попасть к звездам, пройдут трехдневную подготовку перед взлетом.



фото CNN

В планы Noiz Architects для Spaceport City входят объекты, которые помогут космическим туристам подготовиться. Космические путешествия могут быть сложными физически и умственно, поэтому медицинские осмотры в медицинской клинике и тренировки в тренажерном зале или космической академии могут быть частью предполетной подготовки.

Справка Finance.ua:

Spaceport City – не первый проект городского космодрома. В Хьюстоне, четвертом по величине городе США и месте программы астронавтов НАСА , ведутся работы по превращению аэропорта Эллингтон в коммерческий космодром, а Колорадский авиационно-космический порт ( CASP ) находится всего в 30 минутах езды от центра Денвера.