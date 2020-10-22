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В Viber появится функция проведения онлайн платежей в чат-ботах

В Viber появится функция проведения онлайн платежей в чат-ботах

Пользователи Viber смогут использовать платформу для покупки товаров и услуг и их оплаты с помощью сервиса Google Pay или другого мобильного кошелька.

Об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber в Украине.

Изначально сервис будет доступен только в Украине. В 2021 году Viber планирует постепенно запускать его и в других странах.

“Поскольку социальные сети и приложения для обмена сообщениями продолжают расти и развиваться, пользователи начали испытывать необходимость в дополнительных функциях, а не только в видеозвонках, создании GIF-файлов и эмодзи. Еще в 2017 году 64% миллениалов положительно относились к внедрению P2P решений в мессенджерах. С тех пор количество положительно настроенных пользователей только выросло, поскольку из-за пандемии мы начали остро чувствовать потребность в онлайн-сервисах”, – сообщают в пресс-службе.

Поэтому Viber объявляет о расширении собственного функционала и о начале работы в направлении финансовых технологий по запуску цифровых платежей, которые являются вполне безопасными и конфиденциальными для пользователей.

Как будет работать система:

  • с помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи смогут покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний;
  • если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку с мобильного телефона;
  • сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API);
  • компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и разрешить проводить с его помощью оплату.

По материалам Finance.UA
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