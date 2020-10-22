Ассоциация возобновляемой энергетики заявляет о давлении на производителей зеленой электроэнергии

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) обеспокоена высказываниями главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко по объемам уплаты налогов отраслью ВИЭ.

Об этом говорится в заявлении ассоциации на ее странице в FACEBOOK.

«Общая сумма уплаченных отраслью возобновляемой энергетики налогов за 10 лет составила 93,6 млрд грн, из которых 28,2 млрд грн – налог на прибыль. Для сравнения, тепловой генерацией (ТЭС, ТЭЦ) за аналогичный период было уплачено более 6 млрд грн налога на прибыль. В своем интервью глава ГНС отмечает, что якобы отрасль зеленой энергетики «забыла о налоге на прибыль». Однако, остается непонятно, какой информацией оперирует Любченко, учитывая то, что приведенные нами суммы уплаченных налогов получены именно от ГНС. УАВЭ также крайне обеспокоена планами ГНС как можно скорее начать налоговые проверки, как только кончится действие карантина. Более того, по словам главы ГНС, эти проверки были запланированы еще в начале 2020 года», – говорится в сообщении.

В УАВЭ напомнили, что отрасль ВИЭ является одним из крупнейших налогоплательщиков среди всех видов электрогенерации. Производители исправно и добросовестно платят все налоги и сборы, даже в текущих форс-мажорных условиях неплатежей за произведенную электроэнергию.

“Инвесторам в ВИЭ, которые по состоянию на конец 1 полугодия 2020 г. вложили в Украину 12,5 млрд долларов США, хотелось бы увидеть поддержку бизнеса и стремление способствовать экономическому росту страны. Вместо этого мы видим возвращение старых методов государственного давления на бизнес через исполнительные и контролирующие органы, которые пытаются разрушить средний бизнес в пользу крупных промышленных групп», – отмечается в заявлении ассоциации.

Вместе с тем эксперт в сфере энергетики, глава УАВЭ Александр Козакевич рассказал, что в Украине зеленая энергетика уже больше года находится под давлением со стороны власти, и «чуть ли не каждый месяц мы слышим новые упреки в сторону отрасли».

«Такое заявление главы Государственной налоговой службы звучит уже не как упрек, а как угроза «кошмарить» бизнес. Глава ГНС в своем интервью заявляет, что отрасль «забыла о налоге на прибыль». Однако по информации от все той же ГНС, налоговые поступления от «зеленых» в 2019 г. составили 19,8 млрд грн, из которых 6,2 млрд грн – налог на прибыль. О каком “нуле” идет речь в интервью – для нас не понятно», – прокомментировал позицию ГНС Козакевич в Фейсбуке.

В то же время глава УАВЭ добавил, что в этом году многие инвесторы столкнулись с ситуацией, когда из-за задолженности со стороны «Гарантированного покупателя» за отпущенную электроэнергию «они просто не имели средств, чтобы оплатить налоговые обязательства по налогу на прибыль». «А это грозило штрафами и пенями. На наше обращение по применению кассового метода по начислению налога на прибыль мы получили отрицательный ответ. Поэтому компании должны были брать займы, чтобы «закрыть» долги перед государством по начисленному налогу на прибыль, которой фактически не получили», – добавил он.

Козакевич спрогнозировал, что из такого заявления становится понятно одно: налоговая придет к бизнесам ВИЭ с проверками, как только закончится период действия карантина и моратория на проверки.

“Основанием для этих проверок станут не реальные подозрения уклонения от уплаты налогов, а задача «сверху» давить на инвесторов в возобновляемую энергетику. Это будет очередной инструмент в дополнение к уже примененным: 5% оплата за произведенную электроэнергию, ретроспективное снижение «зеленого» тарифа, невыполнение меморандума и, как вишенка на торте, конституционное представление об отмене «зеленого» тарифа», – предупреждает эксперт, называя ситуацию абсурдной.