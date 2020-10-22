Фонд гарантирования продает пул активов 4 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу 28 октября 2020 года пул активов АО «ВТБ Банк», ЧАО «Диамантбанк», АО «Родовид Банк» и ЧАО «КБ «Финансовая инициатива».

Об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования.

В состав пула вошли права требования по 66 кредитам юридических лиц, имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просроченная задолженность по кредитам – свыше 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 5 481 млн грн. Относительно трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства либо эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

Стартовая цена пула – 211,03 млн грн.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона.

Подчеркивается, что значительная часть кредитов не обеспечена залогом. Свыше 83% обеспечения составляют финансовые активы, а именно: права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, и дебиторская задолженность. Еще 14% обеспечения – это недвижимость, в частности: четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 кв. м., расположенная по ул. Жилянская, гостиничный комплекс общей площадью 2226,8 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 0,4723 га в г. Мариуполь Донецкой обл., спортивный комплекс общей площадью 4279,4 кв. м., расположенный на земельном участке 0,7458 га в г. Мариуполь, нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м. тоже в г. Мариуполь Донецкой области, а 3% обеспечения – это оборудование, транспорт и другое имущество.