Нацбанк сохранил учетную ставку: как отреагировали банки

Банкиры продолжают снижать доходность по вкладам, хотя НБУ оставил неизменным главный ориентир – ключевую ставку. Как за две недели изменились ставки в небольших банках с депозитным портфелем физлиц до 1 млрд грн.

Об этом пишет Минфин.

Щедрое предложение для владельцев гривневых депозитов на год делает Мотор-Банк – 12% годовых. На втором месте – банк Клиринговый Дом, который обещает вкладчикам по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев 11,88% годовых.

Третью позицию занимает Укрстройинвестбанк со ставкой на аналогичных условиях 11,25% годовых.

И это еще не предел. Депозиты будут и дальше дешеветь, если Нацбанк решит снизить учетную ставку. А такая вероятность существует, во всяком случае, по мнению аналитиков J.P. Morgan. Они считают, что в декабре НБУ может опустить учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% годовых. Поскольку из-за снижения деловой активности в четвертом квартале инфляционные риски будут минимальными. Украинская экономика снова окажется под ударом из-за разгула пандемии.

Банкиры могут позволить себе снижать доходность вкладов. Поскольку имеют достаточные запасы ликвидности, а депозитный портфель, не смотря ни на что, продолжает расти.



«За 9 месяцев текущего года гривневые средства населения в банках увеличились на 54 млрд грн, или на 17%. Валютные сбережения украинцев за январь-сентябрь выросли всего на 0,5%», – рассказал глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Правда, как уточнил зампред правления ПУМБ Артур Загородников, темпы прироста депозитных портфелей банков в 2020 году снизились. Сейчас более 54% депозитов – это вклады в национальной валюте. 40% – депозиты в долларах США, около 6% – евровклады.

“В течение 9 месяцев 2020 года наблюдаем рост доли вкладов до востребования. А доля срочных вкладов, наоборот, уменьшается. Причем, 42% – это депозиты от 12 месяцев, 41% – сбережения в банке на 6-9 месяцев, остальные 17% – короткие депозиты на 1-3 месяца», – рассказал Артур Загородников.

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