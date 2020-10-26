Subaru Forester Sport начал оснащаться новым турбомотором

Новый Subaru Forester Sport получил в Японии новый турбодвигатель, благодаря чему теперь он может конкурировать с высокопроизводительной версией Mazda CX-5.

Раньше у Subaru Forester в комплектации XT был четырехцилиндровый 2,0 л турбомотор мощностью 250 л.с., но у модели текущего поколения его нет. Поэтому Forester не мог конкурировать с Mazda CX-5 с турбодвигателем. У него был только четырехцилиндровый 2,5 л атмосферник мощностью 182 л.с. и 238 Нм крутящего момента.

Теперь ситуация изменилась. В линейку двигателей Subaru Forester Sport вошел новый 1,8 л турбомотор мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает вместе с бесступенчатой трансмиссией. Привод – полный.

Кстати, этим же 1,8 л силовым агрегатом оснащается и новый универсал Subaru Levorg, который продается в Японии. Получит ли Subaru Forester этот турбомотор на других рынках – пока не известно.

Forester Sport имеет специальные амортизаторы и винтовые пружины для более спортивного движения, тонированную переднюю решетку, спойлер на крыше и 18-дюймовые колесные диски. Салон тоже претерпел некоторые изменения. На приборной панели есть встроенная камера, которая распознает лицо водителя и регулирует под него положение сиденья, угол наклона зеркала заднего вида, кондиционер.