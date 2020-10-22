НАБУ заявило о разоблачении масштабной схемы в порту "Южный"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявили о разоблачении коррупционной схемы на предприятии Морской торговый порт “Южный”. В результате схемы морской порт получил ущерб в 47,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых действующие и бывшие чиновники порта. Речь идет о заместителе директора порта, экс-заместителе директора порта, семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудниц коммерческих компаний.
Один из руководителей порта “Южный” и сообщники на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, из-за которой предприятие переплатило 47,5 млн гривен при закупке товаров. Подозреваемые контролировали процесс проведения тендерных закупок для обеспечения победы в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы.
Все подозреваемые проходят по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). Их задержали.
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