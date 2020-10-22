Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование схемы "Роттердам+" - СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины постановил возобновить расследование схемы поставок угля “Роттердам+”.

“На заседании 27 октября суд удовлетворил жалобу “Никопольского завода ферросплавов” и отменил решение САП закрыть дело”, – говорится в сообщении.

Согласно решению суда, расследование должны возобновить.

“Роттердам” или “Роттердам плюс” – это методика определения стоимости угля как топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы “Роттердам+”, в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых – бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу “Роттердам+” в части, касающейся подозреваемых, из-за неустановления достаточных доказательств для установления их вины.

24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело. Тогда следователь судья Екатерина Широкая, согласно тексту решения, не увидела оснований для проведения других следственных розыскных действий или оснований считать, что орган досудебного расследования не имел возможности собрать достаточно доказательств. “Правомерно выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпаны возможности для их получения. Это свидетельствует об обоснованности постановления от 27 августа о закрытии уголовного производства от 24.03.2017. Соответственно, в удовлетворении жалобы следует отказать”, – зачитала судья фрагмент решения.