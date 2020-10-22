Межбанк: позитивных новостей для гривны не было

Вторник на валютном рынке прошел достаточно сумбурно и без особо позитивных новостей для гривны. За день нацвалюта подешевела относительно доллара на 2,5 копейки – с 28,34/28,355 до 28,365/28,38 гривен, а относительно евро на 5 копеек – с 33,49/33,51 до 33,54/33,56 гривен.

По доллару на поведение курса влияли сугубо украинские факторы – рост спроса на валюту и получение частью клиентов во второй половине дня возмещений НДС на сумму около 1,5-1,6 млрд гривен. А по евро – скачки котировок евровалюты на международных площадках относительно доллара и автоматический пересчет в связи с этим котировок евро относительно гривны. К вечеру вторника соотношение пары евро/доллар на мировых рынках находилось на отметке 1,1830 доллара за евро.

Откровенно слабо прошел и аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Всего продали облигаций на сумму 395,6 млн гривен, что вообще не будет никак влиять в среду ни на ресурсный, ни на валютный рынки.

НБУ не выходил сегодня на торги, так как покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу без особого напряжения.

Ход торгов:

Стартовав с уровня 28,34/28,355 гривен – к 11 часам доллар чуть подрос до 28,35/28,365 гривен. Но постепенно спрос рос и продавцы старались максимально подымать свои ценники. Но как только это происходило – покупатели уже не спешили скупать дорожающую валюту и продавцы были вынуждены снижать свои аппетиты.

В итоге – к 12 часам котировки достигли уровня 28,365/28,38 гривен за доллар и продержались в этих пределах с очень небольшими колебаниями почти до 15 часов. Затем, на новостях о получении сумм возмещений НДС – некоторые клиенты вышли на рынок с небольшими объемами дополнительной покупки валюты, что и позволило уже немногим продавцам постепенно и без всякого ажиотажа подтянуть курс к уровню 28,365/28,38 к концу сессии.

Главные события 27 октября на межбанке:

1. Доллар вырос с утренних 28,34/28,355 до 28,365/28,38 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк сегодня не выходил на торги.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3633 гривен, а официальный на 28 октября установлен на отметке 28,3655 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,37 / 28,38

евро – 33,56 / 33,57

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1835 / 1,1837

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