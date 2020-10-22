На каждый объект малой приватизации претендует более 7 предпринимателей - ФГИУ

Две недели подряд на каждый объект малой приватизации в среднем претендуют более семи предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке.

“Вторую неделю подряд наблюдаем бешеную конкуренцию на приватизационных аукционах. На каждый объект малой приватизации в среднем претендуют более 7 предпринимателей”, – говорится в сообщении.



Также отмечается, что с 19 по 23 октября региональные отделения ФГИУ объявили 18 новых аукционов, провели 8 аукционов на сумму 112,3 млн грн, заключили 7 договоров купли-продажи на сумму 244,8 млн грн.