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Украина начнет оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украина начнет оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украинское правительство приняло решение об оптимизации оформления электронных виз, в том числе для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в FACEBOOK.

“С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре”, – говорится в сообщении.

Что нового:

  • е-Виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнения служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ;
  • введена возможность выбрать желаемую процедуру оформления е-Визы – срочную (1 рабочий день) или стандартную (3 рабочих дня).

Установлены новые тарифы:

  • разовая е-Виза – 20 долл. США;
  • двукратная е-Виза – 30 долл. США;
  • в случае срочной процедуры оформления тарифная ставка удваивается.

Что необходимо для оформления е-Визы:

  • зарегистрироваться на веб-платформе МИД evisa.mfa.gov.ua
  • заполнить анкету, загрузить фотографию и отсканированные копии документов (паспорт, приглашение и др.), оплатить онлайн банковской картой консульский сбор и получить готовую е-Визу на электронную почту (высылается в формате pdf);
  • для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины (е-Виза действительна для въезда в международных пунктах пропуска через государственную границу).

Справка Finance.ua:

  • В сентябре Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.
  • По данным МИД, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму 2,975 млн долларов.
  • По оценкам МИД, упрощение процедуры получения е-Виз увеличит спрос на них в 2-2,5 раза.

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По материалам Finance.UA
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