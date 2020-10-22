Украина начнет оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украинское правительство приняло решение об оптимизации оформления электронных виз, в том числе для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в FACEBOOK.

“С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре”, – говорится в сообщении.

Что нового:

е-Виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнения служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ ;

введена возможность выбрать желаемую процедуру оформления е-Визы – срочную (1 рабочий день) или стандартную (3 рабочих дня).

Установлены новые тарифы:

разовая е-Виза – 20 долл. США ;

; двукратная е-Виза – 30 долл. США ;

; в случае срочной процедуры оформления тарифная ставка удваивается.

Что необходимо для оформления е-Визы:

зарегистрироваться на веб-платформе МИД evisa.mfa.gov.ua

evisa.mfa.gov.ua заполнить анкету, загрузить фотографию и отсканированные копии документов (паспорт, приглашение и др.), оплатить онлайн банковской картой консульский сбор и получить готовую е-Визу на электронную почту (высылается в формате pdf);

для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины (е-Виза действительна для въезда в международных пунктах пропуска через государственную границу).

Справка Finance.ua:

В сентябре Кабинет Министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

По данным МИД , в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму 2,975 млн долларов.

По оценкам МИД , упрощение процедуры получения е-Виз увеличит спрос на них в 2-2,5 раза.

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