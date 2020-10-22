Украина начнет оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украинское правительство приняло решение об оптимизации оформления электронных виз, в том числе для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса.
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Таиланде в FACEBOOK.
“С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре”, – говорится в сообщении.
Что нового:
Установлены новые тарифы:
Что необходимо для оформления е-Визы:
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