Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2020 года составил 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долларов. В сентябре Украина погасила крупный объем долга.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение сентября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг сократился на 2,32 млрд долларов (на 2,7%).
По состоянию на 30 сентября внешний долг составил 1 443,1 млрд грн (61,52% от общей суммы долга) или 51,00 млрд долларов, внутренний долг – 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (88,06 % от общей суммы долга) или 72,99 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (11,94%) или 9,90 млрд долларов.
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