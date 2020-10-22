Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2020 года составил 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долларов. В сентябре Украина погасила крупный объем долга.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение сентября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг сократился на 2,32 млрд долларов (на 2,7%).

По состоянию на 30 сентября внешний долг составил 1 443,1 млрд грн (61,52% от общей суммы долга) или 51,00 млрд долларов, внутренний долг – 902,49 млрд грн (38,48%) или 31,89 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн (88,06 % от общей суммы долга) или 72,99 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн (11,94%) или 9,90 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа ( ОВГЗ ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов – погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.